Marcatori Juve-Roma, sblocca Dybala? Scopri le quote

La terza giornata di Serie A regala due super sfide come Lazio-Inter e Juve-Roma . Bookie letteralmente scatenati e, tra le scommesse da valutare oggi , c'è quella sui possibili marcatori del match. Occhi puntati ovviamente sul grande ex della sfida, Paulo Dybala .

Juve-Roma, fai i tuoi pronostici sul big match dello Stadium!

Dybala primo marcatore in Juventus-Roma

Quote Serie A, tra le tipologie di scommessa disponibili in vista di Juventus-Roma spicca quella sui marcatori. Paulo Dybala è l'uomo più atteso nelle fila dei giallorossi e l'ipotesi che sia lui a sbloccare il match vale una quota media pari a 7. L'offerta sale a 13 per capitan Lorenzo Pellegrini.

Vincente Serie A, Napoli campione d'Italia a quota...

Tra le altre scommesse da segnalare in Serie A ecco alcune significative variazioni di quote (Antepost).

Il super avvio di stagione della squadra di Spalletti ha raffreddato l'iniziale scetticismo dei bookie. Alla vigilia del campionato il Napoli si giocava campione d'Italia a 16, oggi la quota (comunque conveniente) è scesa a 10.

Quote alto rendimento, Lazio-Inter

L'altra grande super sfida del weekend è Lazio-Inter, Maurizio Sarri contro Simone Inzaghi. Nerazzurri favoriti in lavagna ma l'1 biancoceleste si può trovare anche a quota 4. Un premio senza dubbio conveniente per chi decide di affidare i favori del pronostico a Immobile e compagni che, vale la pena ricordarlo, non perdono in casa contro i nerazzurri addirittura dal 29 ottobre 2018.