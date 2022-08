Pronostico Monza-Udinese, le quote non si sbilanciano

All'U-Power Stadium nessuna delle due squadre in campo è riuscita ancora a conquistare i tre punti. Da una parte il Monza reduce da una doppia sconfitta con Torino (2-1) e Napoli (4-0), dall'altra l' Udinese che dopo aver perso per 4-2 al Meazza contro il Milan non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa con la Salernitana .

Fai ora i tuoi pronostici!

Quote equilibrate, scopri il pronostico

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, la squadra allenata da Giovanni Stroppa, spinta dal tifo del pubblico amico, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà la difesa bianconera. Impresa non semplice, i friulani infatti partono leggermente con i favori del pronostico (il "2" paga mediamente 2.45 mentre l'1 è offerto circa a 2.85).

In una partita così combattuta non si può escludere il Goal al novantesimo, intrigante la "combo" con il segno X. Può starci il pacchetto che comprende i seguenti risultati esatti: "1-1; 2-1; 1-2; 2-2".