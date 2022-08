Juve-Roma, statistiche e quote del match

La Serie A infiamma la fine del mese di agosto. Sabato 27, alle 18.30, lo Stadium di Torino sarà teatro di un attesissimo Juventus-Roma . Un match mai banale da seguire anche in ottica statistiche e pronostici. E a proposito di quote, a differenza delle scorse stagioni, in lavagna il divario tra le due squadre si è assottigliato. Juve sempre favorita ma non più per distacco...

Juve-Roma da brividi, indovina il risultato e vinci i fantastici premi in palio!

Bianconeri favoriti a 2.35

Che lo Stadium non sia un campo amico per i colori giallorossi non è certo una novità. Eppure, incastonato tra tante vittorie bianconere, ecco spuntare il precedente del 1° agosto (già, agosto) 2020 favorevole alla Roma che si impose col risultato di 3-1.

Chiusa la finestra sul passato, cosa hanno detto le prime due partite giocate da Juve e Roma in questo campionato? Che le due squadre non hanno ancora concesso gol agli avversari mentre davanti qualcosa in più (per usare un eufemismo) si poteva e forse doveva fare.

La Roma sbarca a Torino con sei punti, la Juve è indietro in classifica (4 punti) ma proverà a mettere il muso davanti contando sul fattore campo. All'1 bianconero come detto è assegnata una quota di tutto rispetto, pari mediamente a 2.35 volte la posta. Il blitz di Pellegrini e compagni invece sale a circa 3.20.

Due le opzioni da considerare in sede di pronostico. Il Multigol 1-3, quindi match con numero di reti totali compreso tra una e tre. La seconda è una combo: Under 1,5 1° tempo + Under 2° tempo". Per centrare questa seconda opzione serve massimo un gol nella prima frazione e non più di due dopo il riposo.