Spezia-Sassuolo, pronostico e curiosità

Serie A, fai il tuo pronostico su Spezia-Sassuolo

Finora due No Goal a testa, adesso...

Le due squadre si presentano all'appuntamento con gli stessi punti in classifica (3) e questo non è l'unico elemento in comune. Da segnalare infatti i due No Goal collezionati da Spezia e Sassuolo (fatto un po' insolito per i loro standard) e anche la presenza di un doppio parziale/finale 1/1 nelle loro due precedenti partite.

Continuità, da questo punto di vista, o inversione di tendenza? Chi crede in questo secondo scenario può orientarsi in prima battuta sulla doppia chance X2, che si può trovare intorno a quota 1.40.

Come detto Spezia e Sassuolo hanno iniziato all'insegna del No Goal. Nell'occasione almeno una rete per parte dovrebbe vedersi e di questo avviso sono anche i bookie. L'offerta per l'esito Goal si attesta intorno all'1.50 mentre un altro No Goal è ritenuto meno probabile e vale infatti 2.45.