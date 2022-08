Serie A, il pronostico di Verona-Atalanta

Il programma della terza giornata di Serie A mette a confronto Verona e Atalanta . L' Hellas nelle prime due giornate ha conquistato 1 punto soltanto frutto del pareggio ottenuto la scorsa settimana sul campo del Bologna (ko all'esordio contro il Napoli per 5-2) mentre la " Dea " dopo aver battuto per 2-0 la Sampdoria è stata fermata in casa dal Milan sull'1-1.

Nella passata stagione il doppio confronto tra le due squadre ha sempre regalato spettacolo, Over 2,5 all'andata (match disputato al Bentegodi e terminato 2-1 per l'Atalanta) e Over 2,5 al ritorno (vittoria per 2-1 a Bergamo da parte del Verona). Anche in questa occasione ci sono tutti i presupposti per assistere a un incontro molto divertente. Ok il Multigol 3-5 al novantesimo.