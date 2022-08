Inter-Cremonese: quote, pronostico e statistiche

Il programma della quarta giornata di Serie A mette a confronto l'Inter e la Cremonese. I nerazzurri contro l'unica squadra che insieme al Monza è ancora ferma a quota zero punti in classifica hanno tutte le carte in regola per riuscire a riscattare la sconfitta subita pochi giorni fa sul campo della Lazio di Maurizio Sarri (3-1). All'esordio al Meazza Lautaro Martinez e compagni hanno battuto lo Spezia per 3-0.