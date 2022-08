Scommesse serie A: i pronostici di Predictor

Empoli-Verona: si sapeva che non sarebbe stato un inizio facile per Empoli e Verona: gli scaligeri hanno venduto tanto e la squadra attende ancora rinforzi. L'Empoli senza Pinamonti deve ritrovare gli equilibri davanti. Gollo non prevede una partita scoppiettante ma le variabili sono tante. L'algoritmo è sicuro dell'Under 2.5, la redazione si tiene l'Under 3.5. Interessante l'X per chi gioca a sistema con correzione d'errore.

Udinese-Fiorentina: la Fiorentina potrebbe pagare più dell'Udinese il turno infrasettimanale avendo disputato anche i preliminari di Conference League prima dell'impegno col Napoli in casa. Gollo vede un match chiuso e sgorbutico addirittura da NG e Under 2.5. Come redazione preferiamo Under 3.5 ma per chi ama quote più coraggiose, Under 1,5 1° Tempo + Over 0,5 2° Tempo.

Sampdoria-Lazio: partita meno semplice del previsto per i biancoazzurri di Sarri: la Sampdoria cercherà di inaridire le fonti di gioco e soprattutto nel primo tempo il match potrebbe risultare asfittico. La Lazio è certamente superiore e addirittura l'algoritmo la dà a 1,44 molto più bassa della media dei bookmaker. La redazione sceglie X2+Under 3.5 quotata a 1,76 ma anche il NOGOAL è una buonissima opzione.

Juventus-Spezia: ecco un altro dei tanti match di questa giornata che sembra davvero chiuso, da NO BET assoluta. Gollo ha una opinione leggermente diversa: l'elaborazione ci offre lo spunto per qualche tentativo meno "scontato" degli "1+segna segna segna dei giocatori della domenica"!!! La scelta ricade su "Segna Gol Squadra Ospite"

Napoli-Lecce: ci sono match da "No BET" e questa è una di quelle a meno che...non si esca dal solco dei giocatori della domenica che giocano tutti le stesse cose e le prendono a quote sottostimate. Anche secondo Gollo l'esito di questo match non dovrebbe avere storia e anche sugli Over si è abbattuta la scure dei bookmaker: Over 4.5 Cartellini potrebbe essere la soluzione, la quota è 1,88.

Tutte le schede complete di Gollo le trovate sul portale for fun, corrieredellosport.fun.