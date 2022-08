Vincente, risultato esatto, Zapata: le quote di Atalanta-Torino

L'Atalanta di Gasperini apprezzata da tutti nelle passate stagioni per il suo potenziale offensivo sembra essere per il momento soltanto un lontano ricordo. La "Dea" nelle prime tre giornate di campionato ha realizzato soltanto 4 gol e con una sola rete al passivo ha sempre centrato l'Under 2,5 al novantesimo. Entrando di più nel dettaglio si nota che Zapata e compagni hanno prima battuto la Sampdoria per 2-0 poi dopo aver pareggiato in casa contro il Milan (1-1) hanno conquistato nuovamente i tre punti in trasferta contro il Verona (1-0).