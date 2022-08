Serie A, il pronostico di Bologna-Salernitana

Allo stadio " Renato Dall'Ara " è tutto pronto per la sfida tra il Bologna e la Salernitana . I risultati della scorsa settimana hanno sorriso alla squadra granata che con la vittoria ottenuta in casa contro la Sampdoria (4-0) hanno raggiunto quota 4 punti in classifica.

I rossoblù di Sinisa Mihajlovic hanno conquistato solamente un punto in tre giornate (in casa con il Verona) ma va sottolineato che le due sconfitte rimediate sono arrivate sui campi di Milan (2-0) e Lazio (2-1).

Rossoblù a caccia di riscatto, scopri il pronostico

Per le quote il Bologna parte favorito ma guai a sottovalutare una Salernitana che ha subito soltanto un gol (contro la Roma) dall'inizio del torneo. Il segno 1 è un'opzione proposta a poco meno di 1.90 mentre il Goal si gioca a circa 1.60. Una "combo" da provare per mettersi al riparo da eventuali sorprese è quindi la 1X più Over 1,5.