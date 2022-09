Fiorentina-Juve: pronostico 1X2, risultato esatto, Vlahovic

La quinta giornata di Serie A scatta sabato alle 15 con un match carico di emozioni: Fiorentina vs Juventus. I viola di Italiano sono rimasti a secco di gol nelle ultime tre esibizioni mentre i bianconeri di Allegri hanno sigillato a doppia mandata la porta in tre occasioni su quattro.

Risultato esatto "Multichance"

In casa Juve difficile rinunciare a Vlahovic, cecchino implacabile anche su calcio da fermo con esecuzioni magistrali contro Roma e Spezia. Occhio, il grande ex della gara vuole lasciare il segno anche al Franchi: ha sempre fame di gol e difficilmente si farà condizionare dall'ambiente circostante.

Nelle fila dei viola sta pesando l'assenza di Nico Gonzalez, l'uomo che può prendersi la Fiorentina sulle spalle. Occhio però a dare per spacciati i toscani che contro il Napoli, nonostante lo 0-0, hanno sfoderato una bella prestazione rispondendo colpo su colpo ai partenopei.

Per le quote Juventus favorita nell'1X2 finale, il 2 vale mediamente 2.45 mentre il segno 1 triplica la posta. Per i bookie più Goal che No Goal e, tra i risultati esatti più probabili, spicca l'1-1 offerto a 6.

Uno score compreso nell'opzione Multichance "1-1, 1-2, 2-1, 2-2" da utilizzare come pronostico per questa sfida che promette scintille.