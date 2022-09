Vincente, risultato esatto, Immobile: le quote di Lazio-Napoli

Tra i tanti match di cartello presenti nel programma della quinta giornata di Serie A spicca Lazio-Napoli . Le due squadre al momento sono appaiate a quota 8 punti in classifica ed entrambe nel turno infrasettimanale hanno pareggiato per 1-1 rispettivamente contro Sampdoria e Lecce .

Allo stadio Olimpico di Roma però ci sono tutti i presupposti per assistere a una partita molto divertente. La compagine allenata da Maurizio Sarri nelle precedenti due gare disputate davanti al proprio pubblico ha battuto in rapida successione Bologna (2-1) e Inter (3-1) mentre quella partenopea in trasferta prima di pareggiare 0-0 con la Fiorentina era riuscita a vincere senza troppi problemi sul campo del Verona (5-2).

Fai ora i tuoi pronostici!

Big match equilibrato, scopri il pronostico

Per le quote la sfida si preannuncia equilibrata, ospiti leggermente favoriti a circa 2.40 mentre il segno 1 è proposto mediamente a 2.90. Immobile sfida Osimhen, piace senza dubbio il Goal al novantesimo. Come possibile risultato finale si può provare il "pacchetto" che comprende "1-1; 2-1; 1-2; 2-2".