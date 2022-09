Cremonese-Sassuolo, il pronostico del match

Quattro partite finora disputate e zero punti conquistati. Il ritorno in serie A per la Cremonese non ha finora regalato soddisfazioni e, nel match dell’ora di pranzo, allo Zini arriva un Sassuolo che ha iniziato male la stagione (0-3 con la Juventus ) ma che ha poi migliorato il suo rendimento collezionando una vittoria e due pareggi. Sono comunque quattro le reti realizzate dall’undici lombardo (nove quelle subìte) contro le tre sole messe a segno dai neroverdi (che ne hanno incassate cinque).

Indovina il risultato esatto di Cremonese-Sassuolo e vinci!

A segno ma… non troppo, scopri il pronostico

La necessità di muovere la classifica e togliere uno zero che non fa bene al morale impone alla Cremonese di affrontare la sfida con il Sassuolo con grande vigore e con un pizzico di orgoglio in più. L’obiettivo è vincere e per riuscire nell’impresa almeno una rete bisognerà segnarla. Il Sassuolo, dal canto suo, potrebbe anche approfittare di questa situazione provando a colpire in contropiede ma, perché no, anche accontentandosi di un pareggio (pur essendo un po’ più appoggiato dalle quote). Con queste premesse, e presupponendo che la Cremonese riesca a conquistare almeno un punto, ecco che si potrebbe provare a guardare in direzione della combo “1X+Multigol 1-3” che sembra poter rappresentare un compromesso equilibrato per questa delicata sfida.