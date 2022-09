Udinese-Roma: quote, statistiche e pronostico

Il club giallorosso invece nelle prime due gare di campionato ha vinto di misura contro Salernitana (1-0) e Cremonese (1-0), dopo il pareggio di Torino con la Juventus (1-1) è arrivata invece la vittoria convicente con il Monza (3-0).

Precedenti equilibrati, scopri il pronostico

Gli ultimi due confronti tra le due compagini hanno dato via a delle partite molto equilibrate. Il 23 settembre scorso la Roma ha battuto in casa l'Udinese solamente per 1-0 mentre nel girone di ritorno la sfida disputata alla "Dacia Arena" è terminata 1-1. Per le quote Pellegrini e compagni partono favoriti ma non si può escludere la possibilità di vedere i bianconeri andare a segno per almeno una volta. Da provare la "combo" che lega il Multigol 1-2 Casa al Multigol 1-2 Ospite.