Serie A, il pronostico di Verona-Sampdoria

Non sono le uniche ma rientrano comunque nella categoria di quelle che, dopo quattro giornate di campionato, non hanno ancora conquistato la prima vittoria. Si tratta di Verona e Sampdoria che si affrontano al Bentegodi avendo all’attivo un ruolino di marcia identico, di certo poco brillante. Per entrambe si registrano, in perfetta alternanza, una sconfitta e un pareggio seguiti da… una sconfitta e un pareggio. Evidente quindi che nello “score” manca ancora all’appello il risultato che regala i tre punti e che, per il momento, costringe gialloblù e blucerchiati ad un posto nelle zone più pericolose della classifica.