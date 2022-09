Serie A, il pronostico di Spezia-Bologna

In casa due pareggi (contro Verona prima e Salernitana poi) ma in trasferta due sconfitte. Questo è il rendimento del Bologna nelle prime quattro giornate di campionato che impedisce agli emiliani di poter festeggiare la prima vittoria stagionale. In questo turno i rossoblù giocano in casa dello Spezia che pure non ha raccolto nulla lontano dal Picco ma, davanti ai propri tifosi ha messo insieme i quattro punti che ha attualmente in classifica. Spezia e Bologna hanno realizzato entrambe tre reti con la prima che ne ha incassate sette contro le sei della seconda.

Inizio cauto e magari tutto rimandato nella ripresa

La necessità di non subìre un altro ko sicuramente consiglierà al Bologna un avvio cauto in attesa di trovare il momento buono per colpire. Anche lo Spezia, piuttosto che andare sotto e compromettere il match potrebbe partire con il freno mezzo tirato così da non prestare il fianco a qualche contropiede avversario. In più potrebbe essere utile sapere che, nelle prime quattro partite giocate dallo Spezia, alla fine del primo tempo si è sempre visto il segno “1”. Tirando le somme non sarebbe da escludere il pareggio dopo 45’ di gioco (quindi l’esito “X primo tempo”) con, magari, qualche sussulto in più nella ripresa.