Serie A, il pronostico di Torino-Lecce

Il Torino nel turno infrasettimanale appena concluso ha subito la prima sconfitta stagionale. I granata sul campo dell' Atalanta sono caduti sotto i colpi di Teun Koopmainers (3-1). La squadra allenata da Juric però nelle prime tre partite di campionato aveva dimostrato un po' a tutti di saper giocare a calcio, due vittorie in trasferta contro il Monza (2-1) e la Cremonese (2-1) e un påareggio in casa con la Lazio (0-0).

Le quote della partita

Il Lecce con soli due punti conquistati naviga nella parte bassa della classifica. L'undici giallorosso dopo aver perso contro Inter (2-1) e Sassuolo (1-0) è riuscito a pareggiare sia contro l'Empoli (1-1) che sul campo del Napoli (1-1).

Il divario in classifica è il fattore campo a proprio favore fanno pendere le quote dalla parte dei granata. Il segno 1 è offerto mediamente a 1.73 mentre il "2" paga poco più di 5. Per non rischiare più di tanto si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4. Interessante il risultato esatto multiplo: "1-0; 2-0; 2-1" al termine del secondo tempo di gioco.