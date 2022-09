Vincente, risultato esatto, Simeone: le quote di Napoli-Spezia

Entusiasmo alle stelle in casa Napoli . La squadra allenata da Luciano Spalletti a pochi giorni di distanza dalla vittoria per 4-1 contro il Liverpool si appresta a giocare in campionato contro lo Spezia . La classifica della Serie A al momento parla chiaro, i partenopei sono secondi con 11 punti mentre i liguri sono posizionati nella parte bassa della classifica a quota 5.

Partenopei favoriti, scopri il pronostico

Nessun dubbio per le quote, il Napoli parte senza dubbio favorito contro uno Spezia che nelle prime due trasferte del torneo ha sempre perso senza riuscire a segnare. Nuova chance per Giovanni Simeone che dopo aver timbrato il cartellino in Champions League potrebbe riuscire a realizzare almeno un gol anche contro la formazione bianconera. Da provare la "combo" 1 più Over 2,5 al novantesimo, interessante il "2-0" primo tempo.