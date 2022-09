Serie A, quote e pronostico di Inter-Torino

Il programma della sesta giornata di Serie A prevede la sfida tra l' Inter e il Torino . La squadra di Simone Inzaghi cercherà in tutti i modi di battere i granata per mettersi alle spalle le recenti sconfitte subite con Milan (3-2) e Bayern (2-0).

Il club nerazzurro nelle prime due partite di campionato disputate al "Meazza" è riuscito a conquistare i tre punti contro lo Spezia (3-0) e la Cremonese (3-1). Bene anche il Torino in trasferta, l'undici allenato da Ivan Juric prima di perdere per 3-1 a Bergamo aveva vinto di misura contro la Cremonese (2-1) e il Monza (2-1).

Per le quote è match da segno 1 ma...

Difficile pronosticare la terza sconfitta consecutiva dell'Inter, per le quote infatti sono proprio i nerazzurri a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.45 ma non si possono escludere sorprese. Meglio cautelarsi con il Multigol Casa 2-3 a circa 1.95.