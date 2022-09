Pronostico Samp-Milan, quote e statistiche suggeriscono il 2

Sesta giornata di Serie A , sabato sera luci accese al Ferraris di Genova per illuminare Sampdoria-Milan . Gara che il Diavolo di Pioli vuole vincere dopo i due pareggi in trasferta ottenuti contro Atalanta (1-1) e Sassuolo (0-0).

Con il Milan in campo ancora niente "2"

Se il Milan ha pareggiato le due gare esterne fin qui disputate, la Samp ha centrato la X in due delle tre partite casalinghe giocate con Juve (0-0) e Lazio (1-1). Avvio di stagione comunque sofferto per i blucerchiati che cercano il primo successo contro un avversario qualitativamente superiore.

Curioso come finora con il Milan in campo, senza distinzione casa/trasferta quindi, il 2 non si sia ancora mai visto. A pronostico questo segno ci sta tutto e anche le quote sono dello stesso avviso: colpo ospite a 1.50, segno 1 da circa 6 volte la posta.

Il 2 primo tempo fa salire la quota a 2.05, l'accoppiata parziale/finale 2/2 vale un 2.15.