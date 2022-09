Vincente, risultato esatto, Immobile: le quote di Lazio-Verona

Niente paura, la Lazio ha risposto alla sconfitta interna con il Napoli (2-1) vincendo e convincendo contro il Feyenoord (4-2). Ora all' Olimpico di Roma arriva il Verona di Cioffi , squadra che nel turno precedente di campionato ha battuto la Sampdoria per 2-1 al Bentegodi .

La squadra allenata da Maurizio Sarri nelle prime tre gare disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare sempre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 (prima di perdere contro i partenopei il club biancoceleste aveva vinto per 3-1 con l'Inter e per 2-1 con il Bologna) mentre l'Hellas in trasferta è reduce da un doppio 1-1 con Empoli e Bologna.

I biancocelesti partono favoriti, scopri il pronostico

La Lazio in questo incontro proverà in tutti i modi a far esultare di nuovo i propri tifosi. Per le quote il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.60 mentre il "2" è proposto a circa 5.50. I biancocelesti visti all'opera in questo inizio di stagione hanno senza dubbio le potenzialità per segnare almeno due reti al Verona, interessante il risultato esatto multiplo "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" con Ciro Immobile possibile marcatore.