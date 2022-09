Juventus-Salernitana, statistiche e pronostico

La Juventus , archiviata la trasferta di Champions League con il Psg , è pronta a rituffarsi sul campionato. Allo Stadium di Torino i bianconeri ricevono una Salernitana che non ha ancora mai perso in trasferta (0-0 contro l' Udinese e 1-1 con il Bologna ). La " Vecchia Signora " ha conquistato 7 punti nelle prime tre gare interne di Serie A , tra il 3-0 inflitto al Sassuolo e la vittoria per 2-0 ottenuta contro lo Spezia c'è stato con il pareggio con la Roma (1-1).

Indovina il risultato esatto di Juventus-Salernitanae vinci!

Bianconeri subito in vantaggio, scopri il pronostico

Le quote sorridono alla squadra allenata da Allegri che, come negli altri tre match disputati davanti al proprio pubblico, può senza dubbio riuscire a sbloccare il match già nei primi 45 minuti. Il segno 1 al duplice fischio dell'arbitro è in lavagna a 1.90 mentre l'accoppiata 1 più Over 1,5 è offerta a circa 1.65.