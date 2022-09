Serie A, i pronostici e i consigli di Predictor

Dopo i pronostici di ieri Gollo, l'algoritmo del Corriere dello Sport che puoi seguire gratuiitamente su Telegram , ci riprova. Ecco i suoi consigli per le partite della giornata di domenica.

Lecce-Monza: 1-0, 2-0, 1-1, 2-1. Questi i 4 risultati esatti più probabili per Gollo mentre il prono è Under 3.5.

Bologna-Fiorentina: i risultati più probabili secondo Gollo sono 0-0, 1-0, 0-1, 1-1 mentre per quanto rigaurda prono, Predictor suggerisce due possibilit°: Under 3.5 oppure Under 1.5 1Tempo.

Lazio-Verona: 1-1, 1-0, 2-1, 2-0 mentre per quanto rigaurda il pronostico del match Gollo suggerisce Segno 1 + Over 1.5.