Lecce-Cittadella, analisi e pronostico sul parziale/finale

Promozione diretta vs obiettivo playoff . Ecco cosa c’è in ballo al Via del Mare nella sfida tra Lecce e Cittadella , in programma mercoledì alle 18.30. A seguire qualche statistica utile e poi un consiglio per i pronostici .

Serie B, il Lecce sfida il Cittadella: indovina il risultato e vinci!

Salentini a tutto gas anche nei primi tempi

Il 3-0 al Crotone “ha detto” che al Via del Mare il Lecce è intenzionato a non far festeggiare nessuno. Lo score dei giallorossi nel loro fortino è di 8 vittorie e 4 pareggi e non è tutto. Nei primi tempi fin qui disputati in casa Coda e compagni non hanno segnato solo contro il Perugia (0-0 al riposo). Insomma, il Citta è avvertito.

Osservando gli ultimi sette risultati dei veneti si nota una “ripetitività” dei segni al 45’ e al 90’. Prima un poker di “X/X” e a seguire un triplo “2/2”. Niente parziale/finale 1/1, quindi, accoppiata che il Lecce ha collezionato già in sei occasioni contro le due, sole, del Cittadella.

Anche alla luce dello stato di forma del Lecce questo tipo di opzione (accoppiata primo tempo/finale 1/1) può rivelarsi interessante.