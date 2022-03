Serie B, Frosinone-Cosenza: quote e pronostico

Serie B, indovina i risultati delle partite in programma

Per le quote Frosinone favorito

Serie B dura per chi, come il Frosinone, vuole i playoff, ma anche per chi, come il Cosenza, sgomita per allontanarsi dalla zona playout.

I laziali negli ultimi cinque turni hanno vinto solo una volta, incassando di media due reti a partita. In questo ciclo di gare è sempre uscito l'Over 2,5.

I silani hanno collezionato 4 punti negli ultimi due match, anche loro sono in modalità Over 2,5 e c'è da aggiungere che da nove turni a questa parte non si è mai registrato il segno 1 al primo tempo.

Per le quote è un match che vede il Frosinone super favorito al successo, nonostante i calabresi siano determinati a fare risultato. Come possibile opzione si può considerare la combo 1X più Under 3,5.