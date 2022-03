Pronostico Brescia-Benevento, in trasferta i sanniti gradiscono...

Ancora un turno infrasettimanale di Serie B , sono ben sette le partite che si giocano martedì 15 marzo più altre tre il giorno seguente. Come accade ormai da settimane non mancano gli scontri diretti nelle zone alte della classifica : regola confermata da Brescia-Benevento (martedì ore 18.30).

Serie B, scontro diretto Brescia-Benevento: fai il tuo pronostico!

Quote favorevoli ai lombardi

Le Rondinelle hanno raccolto un punto nelle due trasferte contro Cremonese e Lecce, altri due esami di maturità. Importante per Pippo Inzaghi capire a che punto è la sua squadra, che ha collezionato l’Under 2,5 19 volte su 29.

I sanniti da questo punto di vista non sono da meno, anzi: lontano dal Vigorito l’Under 2,5 ha risposto presente in 12 occasioni su 13! Le quote sorridono ai lombardi, imbattuti in casa dal 5 dicembre anche se il Benevento (13 punti nelle ultime 5) sta volando. Meglio andare su un esito “Multichance”: X o Goal.