Pronostico Perugia-Spal, umbri senza rivali in fatto di Under 3,5

Perugia-Spal è uno dei tre incontri di mercoledì 16 marzo (ore 18.30) con cui si chiude la 30ª giornata di Serie B . Per loro rendimento in fotocopia negli ultimi sei turni: due vittorie, due pareggi e due ko ma in classifica meglio gli umbri che si trovano a quota 45 punti contro i 31 dei ferraresi . Ecco curiosità e pronostico del match del Curi .

Serie B, Perugia-Spal: fai il tuo pronostico

Esiti frequenti, precedente e pronostico

La solidità è il marchio di fabbrica del Perugia, a farne le spese è stata la Reggina punita al fotofinish da una punizione magistrale di Burrai. C'è un dato che certifica l'attitudine del Grifo a badare al sodo: 20 Under 2,5 in 29 partite e addirittura 26 Under 3,5: nessuno "meglio" del Perugia, in Serie B, con riferimento a questa seconda classe di esito.

La Spal in trasferta ha segnato 10 reti in 14 partite, peggio ha fatto solo il Pordenone (ultimo) e questo di certo non può soddisfare mister Venturato. Lontano dal Mazza gli estensi fanno registrare una prevalenza di No Goal e Under 2,5: 9 ciascuno.

Statistiche che però vengono "sconfessate" dal risultato del match d'andata al Mazza, terminato (tra penalty realizzati e falliti) con la vittoria del Perugia per 2-1.

Per le quote Perugia favorito in un match tra due squadre che hanno raggiunto la "doppia cifra" in fatto di pareggi. Volendo scegliere qualcosa di diverso dall'1X2 finale occhio all'esito "Squadra 1 vince almeno un tempo: Sì".