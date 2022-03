Parma-Lecce, quattro "Goal" di fila per i salentini

La 31ª giornata di Serie B segue a breve giro di posta l’ennesimo turno infrasettimanale che ha “regalato” al Lecce il terzo pareggio di fila in quel di Cosenza . I salentini faranno visita ad un Parma che negli ultimi 5 turni ha avuto lo stesso rendimento dei giallorossi : 3 pareggi e 2 vittorie.

Parma-Lecce, indovina il risultato del match del Tardini

All'andata un match a senso unico

I ducali devono avere l’ambizione di avvicinarsi alla zona playoff, il Lecce di Coda (gol splendido e rigore sbagliato contro i silani) in questo campionato non è mai stato più di tre gare di fila senza vincere.

All’andata al Via del Mare un match senza storia, vinto 4-0 dai giallorossi. Al Tardini il confronto si prannuncia più combattuto, qui i ducali hanno pareggiato 7 volte su 15 in campionato mentre il Lecce ha diviso la posta in 8 occasioni su 15 lontano da casa.

Sulla carta è un esito Goal che ci può stare, per il Lecce sarebbe il quinto consecutivo.