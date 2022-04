Monza-Ascoli, quote e statistiche del match del "Brianteo"

Il Monza sfida l'Ascoli, indovina il risultato e vinci i premi!

Monza favorito ma l'Ascoli è imprevedibile, scopri il pronostico

Per la quinta volta in questo campionato il Monza è rimasto a secco di gol, in precedenza però non è mai stato senza segnare per 180 minuti di fila. Una tendenza che i brianzoli non vorranno certo invertire nell'importante match casalingo con l'Ascoli, squadra che soprattutto in trasferta non conosce mezze misure: 9 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Gli unici stop interni della squadra di Stroppa sono arrivati con Pisa e Lecce, due squadre che al momento precedono in classifica Valoti e compagni (per loro 4 No Goal di fila). Di certo una compagine ambiziosa come il Monza farà di tutto per portare a casa la vittoria e, secondo i bookie, il segno 1 è l'opzione più accreditata per questa sfida.

Come detto però l'Ascoli è squadra imprevedibile, quindi per chi vuole coprirsi il pronostico è la combo "1X+Multigol 2-5".