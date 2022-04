Pronostico Pisa-Brescia, gara sulla carta equilibrata

Buona la prima per Corini contro il Vicenza (2-0), gara che ha segnato un nuovo esordio (il terzo) per l'allenatore alla guida del Brescia . Per i toscani ora un crocevia importante, in casa del Pisa . Chi vince resta in corsa per la promozione diretta in Serie A . Il match si gioca mercoledì 6 aprile alle 19 .

Pisa-Brescia, fai il tuo pronostico sull'importante sfida di Serie B

Possibile il pareggio tra toscani e lombardi, scopri le quote

Il Pisa è reduce dall'1-5 incassato a Benevento, il risultato di gran lunga più negativo fatto registrare dai toscani in questo campionato. L'occasione per rialzarsi arriva presto, nello scontro diretto contro il Brescia di Corini.

Le statistiche mettono in evidenza l'Under 2,5, centrato 11 volte in 16 gare casalinghe dal Pisa e... 11 volte in 16 trasferte dalle Rondinelle. I lombardi non hanno vinto nessuna delle ultime 4 partite esterne ma allo stesso tempo nessuno ha fatto più punti di loro (32) lontano dalle mura amiche.

Di contro c'è un Pisa che all'Arena Garibaldi ha visto festeggiare solo il Frosinone (1-3), per il resto ha collezionato 9 successi e 6 pareggi, così come 9 sono i clean sheet (gare chiuse con porta inviolata) centrati nel suo stadio.

Numeri dunque importanti per entrambe, l'esito si preannuncia piuttosto incerto. In sede di pronostico non si può escludere il pareggio (Pisa senza segno "X" da 7 giornate di fila), non male affidarsi ad un'opzione Multichance del tipo "X o Goal", in lavagna intorno all'1.45/1.50.