Serie B, quote equilibrate in Frosinone-Cremonese

La 34ª giornata di Serie B propone come “big match” Frosinone-Cremonese (sabato 9 aprile alle 16.15). Allo Stirpe i laziali, reduci da due sconfitte di fila in trasferta, ricevono la capolista del campionato che finora ha vinto 8 delle 16 trasferte disputate.

Serie B, indovina il risultato di Frosinone-Cremonese e vinci i premi in palio!

Pronostico in bilico allo Stirpe, può starci il Goal

Dato singolare quello gentilmente “offerto” dai laziali. Nelle loro ultime cinque partite di campionato è sempre uscito il parziale/finale 1/1. La Cremonese, dal canto suo, da otto turni a questa parte va a braccetto con l’esito Multigol 2-3.

Alla luce della classifica i tre punti in palio sono di vitale importanza per entrambe. Il Frosinone ha alle spalle 5 No Goal di fila, il Goal in controtendenza è un’ipotesi da 1.80 volte la posta. Una quota niente male.