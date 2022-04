Pronostico Brescia-Parma, tutti all'attacco!

Ultimi assalti ai tre punti per un obiettivo comune: la promozione in Serie A . Lunedì sera al Rigamonti si affrontano Brescia e Parma (ore 20.30) nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie B.

Esito Goal al Rigamonti? Ecco la quota

Vincere per non lasciare nulla di intentato è ciò che devono fare le due formazioni. Il Brescia ha pareggiato nel midweek contro il Pisa, creando diversi presupposti per segnare soprattutto nel primo tempo.

Lo 0-0 finale non soddisfa in pieno Corini, che in precedenza aveva "esordito" a Brescia battendo 2-0 il Vicenza. Da segnalare che nel 2022 Moreo e compagni hanno perso solo contro la Cremonese mentre al Rigamonti l'ultimo ko risale al 5 dicembre, per mano del Monza.

Il Parma, trascinato dai gol e le magie di un super Bernabè, è a quota 9 risultati utili di fila. Spettacolo e gol nelle ultime due sfide dei ducali, 3-1 al Cosenza e 4-3 al Como, segno che la squadra sta provando il tutto per tutto senza troppi tatticismi.

In sede di pronostico si può ipotizzare una sfida aperta, con occasioni per segnare su entrambi i fronti. Ci sta, dunque, almeno una rete per parte: Goal. Non male tra l'altro la quota, intorno all'1.80.