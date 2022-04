Pronostico Monza-Brescia, "eccellenze" a confronto

Derby Monza-Brescia, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Scopri l'esito consigliato

Le Rondinelle grazie alla stoccata di Moreo hanno piegato un Parma prima sterile e poi impreciso. Il Monza sta producendo il massimo sforzo per centrare un posto tra le prime due, le carte in regola ci sono ma come detto la concorrenza è agguerrita.

Di fronte due autentiche eccellenze del torneo cadetto visto che si confrontano la prima squadra per punti ottenuti in casa (il Monza) e la migliore per punti conquistati in trasferta (il Brescia). Se a questo si aggiunge che entrambe sostanzialmente si equivalgono nei gol fatti e subiti ecco che il match si annuncia davvero aperto a qualsiasi risultato.

A questo punto del torneo il pareggio è valutabile come mezzo passo falso, entrambe cercheranno di superarsi. Il Goal non sembra male, in alternativa il Multigol 2-4.