Como-Cremonese, dalle statistiche lo spunto per il pronostico

Serie B all'ultima curva. Venerdì si chiude la stagione regolare e i tifosi di tantissime squadre resteranno fino alla fine col fiato sospeso. Per la Cremonese gli ultimi 90 minuti, contro il Como, diranno se la squadra di Pecchia avrà diritto l'anno prossimo a giocare in Serie A evitando i playoff oppure se per i grigiorossi la stagione dovrà proseguire, appunto, con gli spareggi promozione.