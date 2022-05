Brescia-Monza, il pronostico del derby lombardo

In Serie B scatta l'ora del derby lombardo. Mercoledì sera (ore 20) al Rigamonti si gioca l'andata della seconda semifinale playoff , Brescia-Monza . I brianzoli, quarti al termine della stagione regolare, fanno il loro ingresso in scena in questa fase mentre le Rondinelle , quinte a una lunghezza dal Monza , nel turno preliminare hanno eliminato il Perugia pareggiando 1-1 al 90' finendo poi per vincere 3-2 ai supplementari .

Supplementari che invece non sono previsti in queste semifinali poichè si terrà conto della differenza reti nelle due partite (non vale la regola del gol in trasferta). In caso di ulteriore parità si qualificherà la squadra meglio piazzata in classifica.

Playoff di Serie B, indovina il risultato del derby Brescia-Monza

Primo round da Goal, scopri la quota

Le statistiche non sono un dogma ma a volte sono utili per evidenziare la tendenza di una squadra. Bene, il risultato di Brescia-Perugia (1-1 al 90' e stesso score al riposo) conferma il feeling delle Rondinelle con alcuni degli esiti fatti registrare nel corso della regular season. Ovvero, Under 2,5, somma gol 2 e parziale/finale X/X.

Per degli esiti che ricorrono inevitabilmente eccone altri che non si vedono da tempo, ovvero sono "ritardatari". Nel caso del Brescia colpisce l'assenza del segno 2, salita a ben 16 partite di fila. Il che vuol dire, è opportuno ricordarlo, Brescia mai ko in casa e mai vittorioso fuori nelle ultime 16 partite giocate tra campionato e playoff.

Il Monza si presenta al Rigamonti più fresco rispetto al Brescia e con tanta voglia di far bene. In campionato il più recente scontro diretto con Bisoli e compagni, all'U-Power Stadium, è terminato in parità: 1-1 mentre al Rigamonti fu vittoria della banda di Stroppa con gol di Gytkjaer e Machin. Nota bene: Under 2,5 e somma gol 2 in entrambi i match.

Lo 0-2 contro il Monza è stato anche l'ultimo ko interno del Brescia (5 dicembre) che in casa ha perso poi solo altre due volte, contro Como e Pisa. Insomma, gli spunti interessanti non mancano e ognuno può scegliere come meglio crede ma un suggerimento è doveroso darlo.

Il pronostico di Brescia-Monza è Goal, la quota prevista è pari circa a 1.77.