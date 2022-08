Inizia la Serie B, il pronostico di Parma-Bari

Serie B al via, fai il tuo pronostico su Parma-Bari

Ducali favoriti, occhio al numero di gol segnati

Buona la prima in Coppa Italia sia per il Parma (2-0 all'Arechi di Salerno) che per il Bari, impietoso nel travolgere due squadre venete come Padova e Verona. Nelle fila dei Galletti copertina per Cheddira, autore di 5 dei 7 gol segnati dalla sua squadra.

Il Parma di Pecchia parte con ambizioni di vertice ma sa che in Serie B occorre "sporcarsi le mani" e sudare in ogni partita. Per le quote il debutto dei ducali sarà festeggiato con i tre punti, l'1 viaggia intorno all'1.90.

Due le opzioni da tenere in considerazione per i pronostici: il Multigol 2-4 e l'esito Multigol Casa 1-2.