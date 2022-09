Serie B, pronostico e statistiche di Cagliari-Modena

Molto probabilmente alla vigilia del campionato di serie B erano in pochi a credere che, dopo tre giornate, il Cagliari non occupasse uno dei posti più alti della classifica. E invece le cose stanno proprio così. Dopo 270 minuti di gioco l’undici sardo ha collezionato, nell’ordine, un pareggio (all’esordio a Como ), una vittoria (in casa contro il Cittadella ) e una sconfitta (di misura a Ferrara contro la Spal ). Morale? Quattro punti in classifica che impongono ai rossoblù di tornare al successo per non vedere aumentare ancora il divario con le prime della classe.

I sardi partono favoriti

In questo anticipo della quarta giornata al Sant’Elia arriva il Modena che ha fatto soltanto qualcosa in meno. Due ko nelle prime due esibizioni e poi, sette giorni fa, un sonoro 4-1 alla Ternana che ha ridato morale ai “Canarini” emiliani. Il fattore campo, mai come in questo caso, può fare la differenza con il segno “1” che fa, inevitabilmente, la parte del leone. Il Modena, dal canto suo, sembra avere le carte in regola per andare a segno, almeno una volta. E allora ecco che anche l’ipotesi “Goal”, in alternativa o in abbinamento al segno “1”, potrebbe meritare un pizzico di attenzione in più.