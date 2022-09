Serie B, quote e pronostico di Brescia-Benevento

Il programma della sesta giornata di Serie B si apre con il confronto tra il Brescia e il Benevento . In questo inizio di stagione la squadra allenata da Josep Clotet ha fatto registrare degli ottimi risultati, le " Rondinelle " nelle prime 5 gare di campionato hanno conquistato i tre punti in 4 occasioni.

I giallorossi invece sono posizionati al decimo posto della classifica ed in trasferta non hanno ancora subito gol. Le "Streghe" hanno prima fermato sullo 0-0 il Genoa e poi hanno battuto per 2-0 il Venezia.

Indovina il risultato esatto di Brescia-Benevento e vinci!

Padroni di casa favoriti

Le quote di questo incontro sorridono alla compagine lombarda che giocando in casa farà di tutto per regalare un'ulteriore soddisfazione ai propri tifosi. Il segno 1 paga mediamente 2.10 mentre il più prudente Multigol Casa 1-3 si gioca a circa 1.30.