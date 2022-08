Lazio-Inter: Milinkovic e Correa in forma. Lavoro extra per i portieri

Dopo le due vittorie contro il Lecce e contro lo Spezia, per l’ Inter arriva la prima sfida di livello in campionato. I nerazzurri infatti sono attesi all’Olimpico di Roma dove affronteranno la Lazio di Sarri, che ha totalizzato 4 punti grazie al trionfo col Bologna e al pareggio con il Torino. Un match delicato, considerando anche il contestato 3-1 della passata stagione, con i ragazzi di Inzaghi furiosi dopo il vantaggio dei padroni di casa per non aver fermato il gioco con Dimarco a terra.

Lazio-Inter, grande lavoro per i due portieri

All’Olimpico, il trend negli ultimi anni è stato invertito: la Lazio infatti, dopo aver perso tre match di fila con i nerazzurri in casa (compreso lo “spareggio Champions” all’ultima giornata nel 2018), è imbattuta da tre partite interne contro l’Inter in Serie A (2V, 1N). I due portieri saranno molto impegnati: la squadra capitolina è quella con la più alta precisione di tiro nelle prime due giornate di campionato col 67% delle conclusioni nello specchio, i ragazzi di Simone Inzaghi sono secondi in questa classifica con il 57%.

Lazio-Inter, la partita di Simone Inzaghi

Contro la Lazio non sarà mai una partita normale per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha guidato i biancocelesti dal 2016 al 2021, vincendo una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e riportando i capitolini in Champions dopo 13 anni nel 2020, anno in cui Immobile e compagni hanno lottato anche per lo scudetto per poi crollare dopo l’avvento del Covid. Inzaghi è l’allenatore che nell’era dei tre punti a vittoria conta più panchine con la Lazio (197) ed è anche l’unico ad aver superato i 100 successi col club romano (108): nel periodo solo Dino Zoff (2.1) e Sven-Göran Eriksson (1.9) hanno mantenuto una media punti migliore del mister nerazzurro (1.8).

Lazio-Inter, occhi puntati su Milinkovic e l’ex Correa

L’Inter e Simone Inzaghi, che lo conosce bene e che ha contribuito alla sua crescita, faranno molta attenzione a Milinkovic-Savic. Il club nerazzurro è d’altronde la vittima preferita del serbo in Serie A: il centrocampista della Lazio ha realizzato cinque gol contro i milanesi, tutti nelle sette sfide più recenti, dopo che nelle precedenti sette era rimasto a secco. Un altro ex del match è Joaquin Correa, che in agosto si scatena: l’argentino ha segnato quattro delle sue 32 reti in campionato in questo mese (il 13%). Tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di gol nella competizione ad agosto, solo Stevan Jovetic ha fatto meglio con 6 gol su 41(15%). Sarri è avvisato.