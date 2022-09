Milan-Inter: derby delicato, il Diavolo ha un tabù da superare

Milan e Inter si affrontano sabato alle 18 a San Siro nel 177esimo derby di Milano in Serie A: anche se è solo la quinta giornata, è una stracittadina già importante per il morale e le ambizioni delle due squadre, che hanno iniziato la stagione con qualche problema di troppo. Chi perde, potrebbe ritrovarsi a -4 o a -5 dalla vetta. Le vittorie totali nerazzurre in campionato sono 67, 53 quelle rossonere.

Milan-Inter, derby tra due squadre imperfette Il Milan torna a San Siro dopo un'altra trasferta problematica a Reggio Emilia, dove non è andato oltre lo 0-0 con il Sassuolo ed è stato salvato da Mike Maignan, che ha parato un rigore a Berardi. Si tratta del secondo stop di fila in trasferta dopo il pari di Bergamo. L'Inter si è invece riscattata in casa contro la matricola Cremonese dopo la brutta sconfitta subita contro la Lazio, che ha sottolineato le attuali carenze difensive dei nerazzurri. Una vittoria nel derby potrebbe spazzare via i fantasmi, sia da una parte che dall'altra, anche in vista dell'esordio in Champions League (Milan in campo martedì in Austria contro il Salisburgo, Inter mercoledì in casa contro il Bayern Monaco).