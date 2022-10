Dortmund-Bayern: gialloneri a secco da tre anni nel big match della Bundesliga

Borussia Dortmund e Bayern Monaco si sfidano sabato alle 18.30 al Westfalenstadion in quella che è la classica per eccellenza della Bundesliga . Gialloneri e bavaresi si affrontano per la 132esima volta nel campionato tedesco, mai nessuna partita è stata disputata più volte nel calcio professionistico teutonico: il Bayern ha perso più match contro il Dortmund (32) rispetto a qualsiasi altra squadra, e così lo stesso Borussia con i bavaresi (65).

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: partenza "lenta" per entrambe in campionato

Per la prima volta in 13 anni né Bayern né Dortmund sono nelle prime due posizioni in Bundesliga al momento del confronto. L'ultima occasione è stata alla quinta giornata del 2009/10, quando il Bayern vinse 5-1 a Dortmund, con i primi due gol in Bundesliga di Thomas Muller. I due club sono appaiati a 15 punti, ma il Borussia ha già perso 3 partite delle 8 disputate in campionato: non raccoglieva tante sconfitte da otto anni, quando ne perse cinque con Jurgen Klopp in panchina finendo poi al settimo posto nel 2014/15. I gialloneri sono inoltre gli unici finora in questa Bundesliga ad aver perso due volte dopo essere passati in vantaggio. Nell’intera stagione scorsa era accaduto solo tre volte.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: bavaresi letali nel primo tempo

Il Bayern Monaco ha segnato 16 gol nel primo tempo in questa Bundesliga, nessun’altra formazione ne ha fatti più di nove. Solo il Bayern stesso nella scorsa stagione ha realizzato così tanti gol nel primo tempo dopo otto turni di campionato: nessuna squadra ha mai fatto meglio. La squadra di Nagelsmann è anche quella che ha effettuato più tiri in seguito a recuperi offensivi in questa stagione (20). Il Dortmund, invece, è la formazione che ne ha affrontati meno (3).

Il Borussia si aggrappa a Hummels, il Bayern ha super Musiala

Mats Hummels dopo aver saltato la scorsa partita di campionato per un'influenza dovrebbe regolarmente essere in campo: è una vera e propria colonna per il Borussia, nove dei dieci gol subiti in questa Bundesliga sono arrivati senza il grande ex in campo. Con il difensore in campo il Borussia ha subito un solo gol in 512 minuti, mentre uno ogni 23 minuti senza il tedesco. Nel Bayern fari puntati su Musiala: il trequartistia diciannovenne è partito fortissimo, con cinque gol nelle prime otto giornate, l'unico teenager ad aver fatto meglio in una singola stagione di Bundesliga è stato Gerd Muller nel 1965/66 (sette). Il tecnico del Bayern Julian Nagelsmann ha perso più partite in Bundesliga contro il Dortmund (6, contro 3 vittorie e 4 pareggi) rispetto contro ogni altra squadra.