Roma, a Verona per proseguire la striscia. Abraham contro il tabù ottobre

Nella 12^ giornata di Serie A , la Roma affronterà più che un Hellas Verona un “horror” Verona, giusto per restare in tema con Halloween (il match si giocherà il 31 ottobre). Dopo aver affrontato il Napoli , la squadra più in forma del campionato, i capitolini se la vedranno con quella che è la formazione più in difficoltà in Italia e quella che, rispetto all’annata passata, ha la differenza punti negativa maggiore (5 rispetto ai 15 di un anno fa).

Verona in crisi, Roma armata da trasferta

Il Verona è infatti reduce da sei sconfitte consecutive e, nelle altre due occasioni in cui ha ottenuto una striscia così negativa (1979 e 2018), è arrivato anche il settimo ko. Una statistica di buon auspicio per la Roma, che fuori casa tra l’altro sta marciando alla grande: i ragazzi di Mourinho arrivano da tre trionfi di fila in trasferta in Serie A e in Europa League hanno battuto ieri l’HJK a Helsinki.

Roma contro il fattore Bentegodi

I recenti precedenti però fanno sorridere il Verona: i gialloblu infatti hanno vinto in due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A (1N, 1P). Un rendimento completamente migliorato, considerando che nelle 17 partite precedenti l’Hellas non era mai riuscito a battere i capitolini (5N, 12P).

I giallorossi inoltre, come riportato poc’anzi, vanno forti in trasferta ma il Bentegodi è diventato un fortino difficile da espugnare. Contando la vittoria a tavolino del settembre 2020, l’Hellas Verona arriva da due successi di fila in casa contro la Roma in campionato: è dal triennio 1984-85-86 che i veneti non ottengono tre vittorie casalinghe consecutive contro i capitolini nel massimo campionato.

Roma, Abraham sfida il tabù ottobre

Nella parte sinistra della classifica, la Roma è la squadra che ha segnato meno con appena 13 gol. Chi sta decisamente mancando all’appello nell’attacco di Mourinho è Tammy Abraham, che ha realizzato solo due reti in campionato: un déja vu per l’inglese, lo stesso numero di gol dopo 11 giornate nella passata stagione.

L’ex Chelsea, però, nell’annata passata andava forte in Conference League e nel girone di ritorno si è svegliato, mettendo così a segno nel primo anno giallorosso 27 reti tra campionato e coppe. Abraham si è appena sbloccato in Europa League e adesso vuole tornare al gol anche in Serie A, anche per sfatare il tabù di ottobre: anche in questo caso, come nel 2021, l’inglese non ha messo a referto nessuna rete nel mese in corso e al Bentegodi ha l’ultima possibilità per sfatare la maledizione.

La difesa ospite invece dovrà tenere gli occhi aperti sull’insospettabile Marco Davide Faraoni: la Roma è una delle tre squadre contro cui ha realizzato almeno due reti in Serie A (le altre sono Milan e Napoli). Il terzino gialloblu si scatena contro le grandi e soprattutto in casa: nello scorso campionato ha segnato solo al Bentegodi. Il 31enne è ancora a secco in questa stagione, ma i ragazzi di Mourinho non potranno certo sottovalutarlo.