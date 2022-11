Roma-Lazio, il derby non è mai stato così "italiano"

La terzultima giornata della Serie A del 2022 propone gli scontri diretti tra sei delle prime sette della classifica. Se Atalanta-Napoli metterà di fronte le prime due della classe e rappresenterà per la capolista il secondo scontro diretto dopo la trasferta contro il Milan, tanto Juve-Inter quanto il derby di Roma possono essere letti come spareggi per entrare a pieno titolo nella lotta per lo scudetto o quantomeno nella rincorsa alla squadra di Spalletti.

Roma e Lazio, stracittadina con vista sulla Champions League

Le protagoniste del derby di Roma e quelle del derby d’Italia sono racchiuse in appena tre punti alle spalle della capolista, della sua prima inseguitrice e del Milan e avranno quindi l’occasione, in caso di vittoria, di guadagnare punti su alcune rivali. Per tutte e quattro la partita concluderà la settimana dell’ultimo impegno europeo della prima parte di stagione, che nel caso delle romane ha avuto epiloghi antitetici: vittoria, seppur sofferta e in rimonta, contro il Ludogorets per i giallorossi, promossi ai playoff di Europa League, ko per i biancocelesti a Rotterdam contro il Feyenoord costato la retrocessione in Conference League.

Lazio, il derby in "casa" Roma è quasi tabù

Quello di domenica sarà il derby numero 181 della storia, il 157° in Serie A. Il bilancio complessivo come quello relativo al massimo campionato sorride alla Roma, che l’ha spuntata in 73 circostante (56 in Serie A) contro le 55 (40) dei cugini biancocelesti, anche se il risultato più frequente è storicamente il pareggio, “uscito” in ben 66 occasioni, 60 delle quali in campionato. La striscia più lunga di X consecutive in Serie A si è registrata tra il 2 dicembre 1990 e il 24 ottobre 1993, con ben sette pareggi consecutivi. Negli ultimi 20 anni, tuttavia, con l’aumento della competitività di entrambe le squadre ai piani altissimi della classifica, il numero dei pareggi si è radicalmente abbassato: negli ultimi 15 derby di campionato, dal maggio 2015, appena tre volte le due squadre non sono riuscite a superarsi. Per la Lazio che, reduce dall’inattesa sconfitta contro la Salernitana, vuole evitare il secondo ko consecutivo in campionato (non le accade da un anno), è sfavorevole anche la tradizione recente in casa della Roma, se è vero che gli Aquilotti hanno vinto solo uno degli ultimi sette derby giocati nell’Olimpico giallorosso, per 3-1 il 30 aprile 2017, a fronte di un pareggio e di ben cinque sconfitte, e che in generale la Roma ha perso solo due degli ultimi 24 derby giocati da squadra ospitante.