Olanda-Argentina, grande classico dei Mondiali. Sfida da 0-0?

Un'attesa, spasmodica, giunta al termine. Questa sera, venerdì 9 dicembre al Lusail Iconic Stadium a partire dalle 20, andrà in scena un grande classico delle sfide ai Mondiali: il confronto tra Olanda e Argentina . Il sesto, per la precisione, nella competizione iridata. Solo Brasile-Svezia (7 volte) e Argentina-Germania (7) sono state sfide disputate più spesso nella competizione.

L'Olanda ha perso solo uno dei nove incontri con l'Argentina in tutte le competizioni (4 vittorie e altrettanti pareggi): la sconfitta risale alla finale dei Mondiali 1978 . Tuttavia, l'ultimo dei quattro pareggi si è concluso con una sconfitta ai rigori per gli Orange, nell'ultimo confronto tra le due squadre nella semifinale dei Mondiali 2014 .

Olanda-Argentina grande classico ai Mondiali. Ultimamente da 0-0

Gli ultimi due incontri ai Mondiali tra Olanda e Argentina sono terminati 0-0: nella fase a gironi del 2006 e nella semifinale del 2014 (in questo secondo caso l'Argentina si è poi qualificata dopo i calci di rigore). Dalla sconfitta in finale del 1930 contro l'Uruguay, tutte le ultime nove eliminazioni dell'Argentina dalla fase a eliminazione diretta dei Mondiali (comprese le finali) sono arrivate contro nazionali europee, inclusa la sconfitta per 2-1 contro l'Olanda nei quarti di finale di Francia '98.

Olanda-Argentina: equilibrio sovrano

Altro dato interessante: l'Olanda ha superato il turno in tutti gli ultimi tre quarti di finale giocati ai Mondiali (1998, 2010, 2014): l’unica sconfitta in questa fase della competizione risale al 1994 contro il futuro campione Brasile. L'Argentina è stata eliminata invece tre degli ultimi quattro quarti di finale disputati ai Mondiali, anche se ha vinto l'ultima gara giocata in questa fase, contro il Belgio nel 2014. Invece, in ognuna delle tre partite dei quarti di finale ai Mondiali in cui ha superato il turno, l’Albiceleste ha poi raggiunto anche la finale (1986, 1990 e 2014).

Olanda-Argentina: il dato di van Gaal e quello di Messi

Escludendo le lotterie dei rigori, Louis van Gaal è imbattuto nelle sue 11 partite ai Mondiali da allenatore (8 vittorie e 3 pareggi) – se l'Olanda eviterà la sconfitta in questa partita, eguaglierà il record di Luiz Felipe Scolari di 12 partite

senza sconfitte dall'inizio della carriera di un allenatore ai Mondiali. Lionel Messi ha segnato nove gol ai Mondiali, secondo solo a Gabriel Omar Batistuta (10) tra chi ha vestito la maglia della nazionale argentina. Il suo gol contro l'Australia è stato il suo primo nella fase a eliminazione diretta della competizione.