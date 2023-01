Inter-Napoli, sfida tra imbattuti e chi non pareggia più a colpi di testa

Il match clou della prima giornata di campionato post Mondiali è quello tra la capolista Napoli e l’ Inter a San Siro. I partenopei sono al momento primi in classifica con 41 punti e sono gli unici imbattuti in Serie A (13 vittorie e 2 pareggi). Per i ragazzi di Inzaghi invece rischia di essere già una sfida decisiva in chiave scudetto, con gli azzurri lontani 11 punti.

Napoli imbattuta, l’Inter non pareggia più

Napoli favorito considerando la prima parte di stagione, anche se adesso (dopo la lunga pausa per i Mondiali) ne inizia praticamente un’altra. I precedenti però sorridono alla squadra padrona di casa, quella che ha battuto più volte il club partenopeo in Serie A tra le mura amiche (50V, 17N, 9P) grazie a 143 gol segnati, altro record in gare interne contro gli azzurri nel massimo campionato.

Non sarà facile però per l'Inter arrestare la corsa del Napoli, reduce da 11 trionfi consecutivi nel torneo. Difficile invece pensare a un pareggio: se da una parte infatti i partenopei hanno subito zero sconfitte, dall’altra i nerazzurri non hanno mai pareggiato in questo campionato (in totale nelle ultime 24 partite in Serie A, con 18 vittorie e sei sconfitte). L’ultima squadra con una striscia più lunga di gare senza pareggi è stata la Juventus tra il 2016 e il 2017 (38).