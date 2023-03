Napoli-Lazio: Maradona incubo per i biancocelesti. Osimhen a caccia di record

Napoli-Lazio è la sfida che apre la 25esima giornata di Serie A : al Maradona alle 20.45 di questa sera scendono in campo la prima e la quarta in classifica.

Napoli e Lazio hanno pareggiato solo una delle ultime 19 sfide di Serie A (1-1, il 5 novembre 2016): dopo quel pareggio, sono arrivati due successi biancocelesti e 10 partenopei, inclusi i quattro più recenti, in cui i campani hanno realizzato 13 reti. In generale il Napoli è imbattuto da sette partite interne di Serie A contro la Lazio, grazie a sei successi e un pareggio: l'ultima sconfitta risale al 2-4 del 31 maggio 2015, con Rafael Benitez sulla panchina azzurra.

La squadra di Spalletti corre spedita verso lo scudetto dopo aver vinto le ultime otto partite e aver accumulato un margine sulle seconde in classifica di 18 punti , mentre gli uomini di Sarri , reduci dalle due vittorie con Salernitana e Lazio , sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League .

Napoli-Lazio: azzurri a caccia di nuovi record

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di campionato senza subire alcun gol: non registra cinque clean sheet di fila

dal febbraio 2019 sotto Carlo Ancelotti, mentre non ha mai infilato cinque successi consecutivi con la porta inviolata

nella storia della competizione. La squadra di Spalletti è la terza formazione nella storia della Serie A ad aver ottenuto almeno 65 punti dopo 24 gare stagionali dopo Inter (2006/07) e Juventus (2018/19): con un successo arriverebbe a quota 68, lasciando indietro i nerazzurri, che nel 2006/07 pareggiarono alla 25esima gara.

Lazio (quattro) e Napoli (sette) sono le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questa Serie A. Gli appena quattro incassati dalla Lazio rappresentano inoltre un primato nei maggiori cinque campionati europei.

Napoli-Lazio: Osimhen può eguagliare Trezeguet

Victor Osimhen ha trovato il gol in tutte le sue ultime otto gare di Serie A, e potrebbe diventare il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a realizzare un gol, escludendo i rigori, per nove presenze di fila nella competizione, dopo lo juventino David Trezeguet tra ottobre e dicembre 2005. Nell'attacco partenopeo attenzione anche a Giovanni Simeone: la punta argentina ha segnato segnato otto reti contro la Lazio nel massimo campionato, più che contro qualsiasi altra formazione. Il Cholito in questa stagione ha realizzato cinque gol in sette partite stagionali di coppa, due in più che nelle 14 gare disputate in questa Serie A.

Contro il Napoli cerca riscatto Sergej Milinkovic-Savic: tra le 17 squadre affrontate almeno sette volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il centrocampista serbo ha preso parte a meno gol: l'unico centro è arrivato allo stadio Maradona il 22 aprile 2021, per il resto zero gol e zero assist in tredici partite disputate contro i partenopei.