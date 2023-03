Italia-Inghilterra: il dolce ricordo azzurro di Wembley

A Napoli, allo stadio Maradona, l'Italia che scenderà in campo domani sera per la prima partita di qualificazione a Euro 2024, non potrà non guardare chi avrà davanti. Sia per la qualità dell'avversario, sia per il dolce ricordo di Wembley quando gli Azzurri di Roberto Mancini sconfissero ai rigori a casa sua l'Inghilterra di Gareth Southgate, aggiudicandosi l'ultima edizione degli Europei