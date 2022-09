Serie A, Fantacalcio e pronostici: i consigli dello Scomm

Lo Scomm è uno dei Tipster più seguiti d'Italia, non ama le scelte banali e vuole mettersi in gioco senza "fare 0-0". Appassionato di calcio e pronostici e grande amante del Fantacalcio, Lo Scomm ha fornito una sua ampia analisi sulle partite del weekend indicando i possibili protagonisti in chiave marcatori, assist... Insomma, gli uomini che porteranno "bonus" in questo turno di campionato.

Lazio-Verona, ecco quanto vale una doppietta di Milinkovic-Savic

Nel match dell'Olimpico potrebbe tornare in auge, dopo il riposo in Europa League, Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Lo Scomm il serbo non solo può figurare nel tabellino marcatori con una rete (proposta a 3.40) ma può addirittura regalarsi una doppietta (in lavagna a 17). Per la serie: "Il postino suona sempre due volte".

Tra i match del fine settimana di Serie A occhi puntati anche su Sassuolo-Udinese. Qui la scelta del Tipster ricade sul talento francese del Sassuolo Armand Lauriente. Dando fiducia al talento classe '98 in ottica marcatori si può centrare una quota pari a 5.50. Già contro la Cremonese è stato uno dei più positivi nelle fila dei neroverdi e non vuole far rimpiangere l'infortunato Berardi. Dargli fiducia potrebbe essere opportuno...

Empoli-Roma, Abraham marcatore? Scopri la quota

Deludente come tutta la squadra contro l'Udinese, assente col Ludogorets in Europa League. Tammy Abraham sognava un inizio di stagione decisamente migliore. L'inglese però non è certo uno che si abbatte ed è pronto a prendersi la Roma sulle spalle già al Castellani di Empoli. Un gol del centravanti in qualsiasi momento del match si gioca a 2.10.

Juventus-Salernitana è uno di quei match dal pronostico sulla carta scontato. In casa bianconera è previsto turnover ma bisognerebbe stare nella testa di Allegri per capire chi avrà minutaggio e chi meno. Una cosa è certa: finora il giovane Nicolò Fagioli ha avuto pochissimo spazio ma questa potrebbe essere un’occasione buona per mettersi in mostra, magari con un assist. La quota è a 7, decisamente niente male!