Napoli-Spezia, per Lo Scomm è l'ora di Raspadori

In pochi non conoscono Lo Scomm , uno dei tipster più apprezzati e seguiti d’Italia. Un grande esperto di calcio e Appassionato di Fantacalcio con la “A” maiuscola che, a beneficio degli utenti del Corriere dello Sport , ha fornito una serie di suggerimenti sui possibili protagonisti di questo turno di Serie A . Partita per partita, ecco i suoi consigli.

Napoli-Spezia, Sì a Raspadori mentre Meret...

Nel match del Maradona Giacomo Raspadori dovrebbe avere spazio, complice l'infortunio di Osimhen. In ottica Fantacalcio Jack non è una primissima punta ma ha le carte in regola per mettersi in mostra anche in chiave Assist: la quota è pari circa a 4 volte la posta.

Dagli attaccanti ai portieri. Se si partecipa ad un fantacalcio in cui è previsto nel regolamento il modificatore difesa meglio evitare Meret. Il Napoli dopo l’impegno in Champions potrebbe subire un gol dallo Spezia e allo stesso tempo difficilmente otterrà un voto superiore al 6 contro i liguri. Meglio allora affidarsi, con un po' di coraggio, ad alternative come Skorupski e Consigli (che spesso si esaltano quando giocano in casa) che potrebbero regalare anche un bel "7", utilissimo per il modificatore difesa.

Inter-Torino, esterni nerazzurri a rischio "giallo"

Secondo Lo Scomm è difficile pescare ora in questa Inter. Quella contro i granata non sarà una partita facile che, come se non bastasse, cadrà oltretutto a cavallo fra due turni di Champions. Dumfries, Gosens e Darmian, che potrebbero andare in difficoltà per contenere le sgroppate degli esterni del Toro, sono a rischio giallo: quota mediamente a 4.50 per le ammonizioni dei laterali di Simone Inzaghi.

Qui Torino. L’uomo copertina dei granata, Vlasic, dopo 3 gol nelle ultime 3 partite rischia di andare in difficoltà contro la marcatura che gli riserverà Inzaghi. Per una volta, se si hanno alternative in panchina, se ne può anche fare a meno secondo Lo Scomm.

Lecce-Monza, Caprari vuole sbloccarsi

Il Lecce ha dimostrato di essere più squadra in questo inizio di stagione ma il Monza ha dei singoli importanti che prima o poi dovranno pur sbloccarsi, uno su tutti: Caprari. Una sua marcatura vale 4.50 volte la posta.

Dulcis in fundo, l'Atalanta capolista. Strano ma vero: dopo 5 turni gli esterni del Gasp sono ancora a secco di bonus. Contro la Cremonese l’occasione per sbloccarsi è ghiotta. Volendo sbilanciarsi su un possibile Marcatore la scelta cade su Zappacosta. Un suo gol in qualsiasi momento del match si gioca a 8. Una quota di valore che giustifica un tentativo sul terzino italiano.