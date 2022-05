Cosa regalare per la festa della mamma: regali dai 20 ai 50 euro

Regali dai 20 ai 25 euro: puntare sull'originalità

Per fare un regalo alla mamma non serve spendere tanto, a volte basta un minino di inventiva.

Candele profumate per Aromaterapia

Allieva lo stress con l'aromaterapia

12 Candele per 12 diversi aromi

Durano fino a 180 ore!

Confezione del set molto estetica

Stoppino in cotone naturale al 100%

Tazza da Tè in ceramica con infusore

Porcellana ad alta densità con resistenza alle crepe

Interno con superficie vetrata, smaltata ed ecologica

Filtro per il tè e cucchiaio in acciaio inossidabile

Capienza 385ml

Colore Rosa

Regali dai 25 ai 30 euro: una sorpresa

Per stupire abbiamo selezionato per voi un piccolo gioiello per dire alla mamma: "Ti voglio bene".

Collana a cuore in argento sterlings

La collana è Argento sterling 925 placcato oro bianco, anallergico, senza piombo, senza nichel. Contiene la scritta "Ti voglio bene" e "Grazie di tutto"

Contiene anche:

Catenina

Astuccio per gioielli

Panno per lucidare

Certificato autenticità

Regali dai 30 ai 40 euro: sorriso assicurato

Per andare sul sicuro, ecco due regali classici di livello premium, per una mamma più sofisticata.

Portagioielli con vera rosa rossa

La rosa è autentica al 100%

Ha almeno 30 petali

Si conserva 3-5 anni

La scatola è elegante

Borsa Lovevook Best Seller Amazon in offerta a tempo

Non ha bisogno di grandi presentazioni, basta leggere le 600 e più recensioni positive.

Il regalone: fascia di prezzo fino a 50 euro

Sicuramente un gioiello è sempre un gioiello e la mamma è sempre la mamma. Ecco quindi qualcosa che potrebbe non aspettarsi.

Breil collezione Cobra in accaio lucido Minimal

Acciaio inossidabile

Chiusura a moschettone con lunghezza regolabile

Design originale e di personalità

Ideale per una mamma dal carattere forte

