3 Accessori sportivi di cui non sapevi aver bisogno: uno è estremo

In vista dello sport all'aria aperta, del caldo e delle stranezze dello Store Amazon, ecco qui una selezione di tre accessori per sportivi, utili anche laddove si dovesse rimandare lo sport alla prossima estate. L'ordinamento non è casuale, potremmo definirlo dal più comune al più atipico. Eppure anche per quest'ultimo abbiamo ricevuto feedback sorprendentemente positivi, provare per credere.

Asciugamano in microfibra portatile per correre o per improvvisate al mare

Questo pratico asciugamano Eono, definito Amazon Brand, è davvero comodo. Si può inserire letteralmente in tasca e potrebbe essere molto utile per chi corre o per chi va in palestra. E' un accessorio potenzialmente utile anche da tenere in macchina, in modo tale da aver sempre con sé un asciugamano in microfibra all'occorrenza. Il prodotto è offerto in diverse dimensioni e dicono essere davvero molto più assorbente di un normale asciugamano.

Sacca sportiva per trasportare un pallone o un casco

Questo è lo zainetto per chi va al parco per fare due tiri a pallone o a Basket, oppure per una giornata di Beach Volley. In realtà quel tipo di tasca esterna permette anche di trasportare un casco per ciclisti, insomma si adatta a molteplici utilizzi. La sacca è leggera ed idrorepellente, davvero ben costruita grazie anche allo spazio laterale per la borraccia. E' disponibile in diverse colorazioni, si presenta con due lacci per indossarla come uno zaino, i consumatori sostengono essere anche particolarmente morbida. Ovviamente la rete porta pallone si può anche staccare se c'è questa esigenza.

Dilatatore nasale per migliorare la respirazione

Veniamo ora all'accessorio sportivo più strano dei tre. Questo dilatatore nasale è stato costruito per aumentare il flusso d'aria nelle narici e quindi ricevere più ossigeno. Lo sfruttano per correre e per russare di meno. L'accoppiata dei due distanti utilizzi rende sicuramente l'accessorio della lista il più interessante. Il materiale è ovviamente sicuro, parliamo del silicone morbido, mentre le misure sono molteplici. Ci sono arrivati feedback positivi su questo strano accessorio, quindi ripetiamo: provare per credere!

